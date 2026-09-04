Маккиннон — главный претендент на «Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff, Капризов — 9-й

Daily Faceoff представил рейтинг кандидатов на приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2026/2027. Список возглавил Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», который является действующим обладателем «Морис Ришар Трофи».

Единственным россиянином в топ-10 стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (девятое место). Замкнул рейтинг трёхкратный обладатель награды Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Натан Маккиннон («Колорадо»).

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

3. Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»).

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»). Он становился обладателем награды в 2025 году.

5. Каттер Готье («Анахайм Дакс»).

6. Уайтт Джонстон («Даллас Старз»).

7. Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»).

8. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Он является обладателем «Морис Ришар Трофи» — 2023.

9. Кирилл Капризов («Миннесота»).

10. Остон Мэттьюс («Торонто»).