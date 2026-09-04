«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с форвардом Нейтом Сюсизом

«Шанхайские Драконы» заключили контракт на один год с американским нападающим Нейтом Сюсизом. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

В сезоне-2025/2026 30-летний форвард выступал за «Шанхайских Драконов». Он провёл в КХЛ 64 матча, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами. В АХЛ форвард играл за «Тусон Роудраннерс» (сезон-2020/2021), «Айову Уайлд» (сезон-2021/2022), «Чикаго Вулвз» (сезон-2022/2024), «Хартфорд Вулф Пэк» (сезон-2024/2025). Всего в АХЛ на его счету 277 игр и 110 (52+58) очков.

«Сюсиз скоростной и техничный нападающий, умеет создавать моменты для себя и партнёров. В прошлом сезоне он уже играл за «драконов», знает КХЛ, знает требования Митча Лава, а значит, быстро вольётся в коллектив. Мы хотим добавить конкуренции и мастерства нашей линии атаки, улучшить результативность, считаем, что Нейт сможет нам в этом помочь», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.