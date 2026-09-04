ЦСКА провёл презентацию перед сезоном КХЛ-2026/2027

3 сентября в Центре национальных конных традиций на ВДНХ состоялась презентация ПХК ЦСКА перед сезоном КХЛ-2026/2027. Торжественное мероприятие прошло при участии болельщиков команды и почётных гостей.

Главной темой события стал наступающий 80-летний юбилей хоккейного клуба. Гостям были продемонстрированы два ретрокомплекта игровой формы в красном и синем цветах, а также представлен специальный юбилейный логотип. Слоганом нового сезона выбрана фраза «От истории к будущему», символизирующая преемственность поколений.

Место проведения мероприятия – Центр национальных конных традиций – выбрано не случайно и отсылает к традиционному символу армейского клуба.

На презентации традиционно представили новобранцев ЦСКА: защитников Егора Замулу, Роберта Хэмилтона и Алекса Коттона, нападающих Марата Хайруллина, Дерека Барака и заключившего первый профессиональный контракт в карьере 17-летнего Назара Привалова. Отдельно отметили вернувшегося в родной клуб Максима Мамина. Изменения затронули и тренерский штаб, к которому присоединился тренер-аналитик Вячеслав Гусов.

С напутственным словом к команде обратились президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, почётный президент клуба Борис Михайлов, член наблюдательного совета Сергей Фёдоров, президент ФХР Владислав Третьяк, спортивный директор Денис Денисов и главный тренер команды Игорь Никитин.

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович оценил результаты предсезонной работы и поблагодарил за поддержку владельца клуба – компанию «Роснефть»: «Нам удалось собрать отличную команду. Селекционная работа продолжается каждый день. Ребята, которые сегодня в команде, не должны чувствовать, что не может прийти тот, кто будет лучше. В этом залог спортивного успеха – кто лучше, тот и будет играть. Спасибо компании «Роснефть», которая всегда идёт нам навстречу и помогает каждый год становиться сильнее, чтобы бороться за первое место. Юбилейный сезон ставит перед нами самые высокие задачи и налагает большую ответственность, команда к этому готова».

С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда трижды выиграла Кубок Гагарина.