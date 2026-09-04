Агент Макара — о его контракте на $ 163,2 млн: рекорд может быть побит в течение полугода

Агент Брайан Бартлетт, представляющий интересы защитника Кейла Макара, высказался о новом контракте своего клиента с «Колорадо Эвеланш». Среднегодовая зарплата 27-летнего хоккеиста по новому соглашению составит $ 20,4 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги. Общая сумма контракта — $ 163,2 млн.

«Не думаю, что Кейл прыгал от радости и переворачивал матрас. Знаете, для него было важнее само осознание: «Больше мне не нужно об этом беспокоиться». Он знает, где проведёт следующие девять лет. И обеспечил себе состояние, которого хватит на поколения вперёд – это просто невероятно.

Что касается рекордной суммы контракта… Вполне реально, что рекорд может быть побит в течение полугода», – приводит слова Бартлетта Sportskeeda.