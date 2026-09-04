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«Оттава» планирует показать видеоролик в честь Брэди Ткачука на матче с «Флоридой»

«Оттава» планирует показать видеоролик в честь Брэди Ткачука на матче с «Флоридой»
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«Оттава Сенаторз» планирует показать видеоролик в честь бывшего капитана Брэди Ткачука по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который состоится 21 октября. Об этом сообщает The Score со ссылкой на президента канадского клуба Сирила Лидера.

Это будет первый матч нападающего на арене «Оттавы» в качестве игрока другой команды. Напомним, 26-летний американец летом был обменян в «Флориду» по собственному желанию, там выступает его старший брат Мэттью.

Брэди провёл восемь сезонов в составе «Сенаторз» и был капитаном команды с 2021 года. Всего на его счету 572 матча в регулярных чемпионатах и 463 (213+250) очка. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы», а также четвёртое в списке снайперов.

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