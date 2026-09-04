Илья Воробьёв высказался об изменениях в правилах в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал изменения в правилах в Континентальной хоккейной лиге.

«Разные ситуации были в лиге, но я вижу, что судейство становится лучше. Когда мы в последний раз говорили, что кого-то откровенно сплавили? Спорные моменты просматривают, что важно, стали смотреть их быстрее. В этом направлении сделан шаг вперёд. По крайней мере нет у нас в плей-офф скандалов, когда семь человек из одной команды во время забитого гола бегают на льду.

В ситуации с отменой правила захвата шайбы я понимаю лигу и поддерживаю. Сначала 14 клубов проголосовали за изменения, а потом решили, что оно им не понравилось. Лига повела себя гибко и отменила правило. Хотя, может быть, если бы немного потерпели, оно пошло бы на пользу.

Когда в середине 2000-х начали все зацепы судить, в предсезонке вообще была ситуация, когда удаляли просто так. Перед глазами эпизод из матча, когда Денис Платонов клюшку подбил, а ему сразу две минуты. Он возмущался: «Я даже не цеплял, только подбил!» Судьям тоже нужно время, чтобы привыкнуть.

Есть люди, которые вообще против новых правил. Говорят: «В футболе же не меняют ничего почти 100 лет, а мы почему меняем?» Но хоккей не футбол. На нас не ходят по 50-60 тыс. зрителей. Нужно улучшать игру, делать её быстрее, зрелищнее и привлекательнее для болельщиков. То же правило трёх секунд за воротами – сильное решение.

Вы посмотрите, как изменилась амуниция игроков за последние годы. Раньше, если лезвие забилось, нужно было конек снять, отдать администратору, чтобы он его заточил. А сейчас у ребят сменные лезвия, которые за пять секунд поменял и хорош. Причём с разной заточкой – под мягкость льда. Если здесь всё меняется, почему же остальной хоккей будет стоять на месте?» – приводит слова Воробьёва Sports.ru.