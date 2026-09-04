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«Хоккей объединяет!» ФХР представила концепцию юбилейного сезона

«Хоккей объединяет!» ФХР представила концепцию юбилейного сезона
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Федерация хоккея России представила креативную концепцию юбилейного сезона к 80-летию отечественного хоккея.

«Сезон-2026/2027 пройдёт под знаком 80-летия отечественного хоккея. Летопись любимой игры миллионов началась 22 декабря 1946 года, когда в шести городах стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Согласно подписанному в июле указу президента Российской Федерации Владимира Путина, отныне ежегодно 22 декабря в стране будет отмечаться День хоккея. Таким образом, своё 80-летие отечественный хоккей встретит в новом официальном статусе.

Празднование юбилея не ограничится одним днём. На протяжении всего сезона мы будем вспоминать великую историю отечественного хоккея, чествовать ветеранов, которые её создавали. Все соревнования и мероприятия, проводимые Федерацией хоккея России, пройдут в праздничной атмосфере.

Важной частью юбилейного сезона станет разработанная ФХР креативная концепция, которую мы рады сегодня представить хоккейной общественности. В основу концепции легла мозаика — вид искусства, имеющий богатую историю и глубокие традиции в нашей стране.

«Хоккей объединяет!» — таков девиз юбилейного сезона. Хоккей объединяет людей, города и всю страну. Объединяют нас и важнейшие события отечественной хоккейной истории, знаковые победы и достижения, которыми гордятся многие поколения болельщиков», — говорится в заявлении ФХР.

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