Форвард московского «Динамо» Никонов рассказал, что всегда готов постоять за партнёров

Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов заявил, что при необходимости всегда готов постоять за партнёров по команде.

«Если надо, конечно, всегда готов за партнёров постоять. Если кого-то встретили, травму нанесли, думаю, это во всех командах приветствуют. В детстве чуть-чуть занимался боксом. Сейчас уже за лето две тренировки провожу для хорошей кардиотренировки», — приводит слова Никонова ТАСС.

Напомним, в финальном матче Кубка мэра Москвы с минским «Динамо» (4:1) форвард принял участие в драке с защитником белорусской команды Николя Мелошем. Канадец получил травму ноги при падении после потасовки и покинул площадку на носилках. В последствии Андрей принёс извинения Мелошу и минскому клубу.

23-летний Никонов вернулся в московское «Динамо», за которое выступал с 2021-го по 2024-й, в межсезонье. Также он играл в КХЛ за нижегородское «Торпедо», «Сочи» и челябинский «Трактор».