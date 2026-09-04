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Форвард московского «Динамо» Никонов рассказал, что всегда готов постоять за партнёров

Форвард московского «Динамо» Никонов рассказал, что всегда готов постоять за партнёров
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Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов заявил, что при необходимости всегда готов постоять за партнёров по команде.

«Если надо, конечно, всегда готов за партнёров постоять. Если кого-то встретили, травму нанесли, думаю, это во всех командах приветствуют. В детстве чуть-чуть занимался боксом. Сейчас уже за лето две тренировки провожу для хорошей кардиотренировки», — приводит слова Никонова ТАСС.

Напомним, в финальном матче Кубка мэра Москвы с минским «Динамо» (4:1) форвард принял участие в драке с защитником белорусской команды Николя Мелошем. Канадец получил травму ноги при падении после потасовки и покинул площадку на носилках. В последствии Андрей принёс извинения Мелошу и минскому клубу.

23-летний Никонов вернулся в московское «Динамо», за которое выступал с 2021-го по 2024-й, в межсезонье. Также он играл в КХЛ за нижегородское «Торпедо», «Сочи» и челябинский «Трактор».

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