Алексей Бывальцев: стараюсь не навязываться к молодым с непрошеными советами

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев заявил, что старается помогать молодым игрокам, но при этом старается не навязываться к ним с непрошеными советами.

— Вам 32 года, вы уже многое повидали в КХЛ. Сейчас в «Ак Барсе» много молодых местных воспитанников. Делитесь с ними своим опытом, наставляете в определённых вопросах?

— Всегда рад помочь советом, когда ко мне обращаются молодые игроки с вопросами. Если я вижу, что на льду человек что-то делает неправильно, конечно, подскажу со стороны своего личного опыта. Но по большей мере я стараюсь не навязываться к молодым с непрошеными советами. Потому что сам был молодым, горячим игроком. И когда тебя слишком много поучают старшие, это тоже может не всегда идти на пользу, — приводит слова Бывальцева «Реальное время».