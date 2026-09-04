Потапов — о посте Кравцова: если я где-то что-то сказал неправильно, извинюсь

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов отреагировал на публикацию нападающего «Трактора» Виталия Кравцова. Ранее форвард опубликовал сообщение по поводу своего контрактного спора с уральской командой, обратившись к Потапову.

«Не знаю, кто составлял это письмо, которое все прочитали. Я не понял, что он хотел сказать после слова «Лёха». А дальше будто искусственный интеллект просто накидал каких-то рандомных фраз. В любом случае Виталий поправится — это то, что очевидно.

Никакого конфликта, никакой выгоды в этом конфликте нет у меня. Просто хотелось, чтобы и та, и другая сторона оказались в выигрыше, чтобы он помог Челябинску. Потому что если ещё и Кравцов из Челябинска уйдёт, там будет тяжёлая ситуация. Несмотря на то, что он получил травму, его ждут. Остальное вообще меня интересует мало.

Если я где-то что-то сказал неправильно, кто-то опровергнет со стороны клуба, что это не так, извинюсь, привезу эчпочмак или дальневосточной икры. Скажу: «Виталий, был неправ». Самое главное, чтобы он поправился», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.