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«Горжусь, что я тренер вашей команды». Буше по-русски обратился к болельщикам «Авангарда»

«Горжусь, что я тренер вашей команды». Буше по-русски обратился к болельщикам «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше по-русски обратился к болельщикам во время презентации команды в преддверии старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Добрый вечер! Как дела, Омск? Тут круто. Я горжусь, что я тренер вашей команды. И горжусь вами. Суперболельщики», – сказал канадский специалист.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на странице клуба в VK.

55-летний Буше возглавляет «Авангард» с декабря 2024 года. До приезда в КХЛ он провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016-2019). В сезоне-2023/2024 был помощником главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября. Первый матч в новом сезоне омский клуб проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 7 сентября.

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