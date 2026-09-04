ЦСКА обменял нападающего Ивана Янченко в «Адмирал» на денежную компенсацию

Хоккейные клубы ЦСКА и «Адмирал» совершили обмен. Как сообщает пресс-служба армейской команды, в клуб из Владивостока переходит нападающий Иван Янченко, а ЦСКА получит денежную компенсацию.

«Благодарим Ивана за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении армейцев.

22-летний Янченко – выпускник хоккейной школы ЦСКА и финалист Кубка Харламова 2022 года в составе «Красной Армии». За главную команду армейского клуба в КХЛ Иван сыграл 22 матча, отметившись одной голевой передачей.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.