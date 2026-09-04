Воробьёв — о Кузнецове: на 200% уверен, что он поможет «Сибири», если обойдётся без травм

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от выступления нападающего Евгения Кузнецова в «Сибири». Форвард пополнил состав новосибирского клуба минувшим летом.

«В Новосибирске новый «ферзь» – Женя Кузнецов. О его состоянии много говорят, но я на 200% уверен, что он очень поможет команде, если обойдётся без травм и сконцентрируется на хоккее. Когда Женя в своей форме – это отличный игрок. Огромный талант, с катанием, да ещё в таком важном и таком дефицитном для нашего хоккея амплуа, как центральный нападающий.

Год назад ему немного не повезло с командой – попал в Магнитогорск, где все места в составе были заняты, может, не совсем его там ждали. А если не давать играть, любого хоккеиста это может надломить. В Уфе он уже нормально себя показал, в Новосибирске в него верят. Если будет заниматься хоккеем, у Кузнецова всё получится», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.