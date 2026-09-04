«Психологически не справился». Бывальцев — о своём выступлении за СКА

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев поделился воспоминаниями о своём выступлении за СКА, за который играл с 2018 по 2019 год. Последние три сезона хоккеист провёл в «Автомобилисте».

– После успешного сезона в «Амуре» у вас был далее непростой период в СКА, после чего вас обменяли в «Витязь». Почему не пошла карьера в Санкт-Петербурге?

– Психологически не справился. Когда переходишь в такую команду, переезжаешь в большой город, присутствует жажда – здесь и сейчас. Был какой-то юношеский максимализм. Хотел играть много, быть на первых ролях в команде. А нужно было просто перетерпеть трудности. Но в молодом возрасте это сложно осознать.

Приезжаешь в СКА из «Амура» и думаешь: раз в Хабаровске я играл по 20 минут, значит, и тут должен столько же, иначе зачем я здесь. А поработал бы, перетерпел — и всё бы наладилось со временем. Нужно было поговорить с тренерским штабом честно. Понять, что не так делаю, в какой роли меня видят в команде. И всё бы встало на свои места.

– Был тогда страх у вас разговаривать с тренерами?

– Со временем я понял, что ничего страшного в том, чтобы поговорить откровенно с тренерами, нет. Если тебя что-то не устраивает, обсуди это с тренером. Он же тебя не укусит в самом деле.

– В те годы СКА руководил Алексей Кудашов. В каких вы с ним отношениях были тогда и сейчас?

– В самых обычных. У меня нет никаких обид на него, всё нормально.

– Повлиял как-то Алексей Кудашов на ваше желание остаться в «Автомобилисте»?

– Нет.

– А вы сами хотели остаться в «Автомобилисте» на следующий сезон?

– Скажем так, 50 на 50, — приводит слова Бывальцева «Реальное время».