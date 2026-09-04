«Спрашивал меня про Минск». Форвард «Динамо» Сэм Энас — о встрече с Кузнецовым в отпуске

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас рассказал о встрече с форвардом «Сибири» Евгением Кузнецовым во время отпуска.

– Во время отпуска встречались с Евгением Кузнецовым. Как случилась эта встреча?

– Да, он позвонил мне, предложил встретиться. Раньше, когда он ещё играл за «Вашингтон», мы катались вместе летом. Он просто был недалеко, мы запланировали встречу, и на следующий день он приехал. Был рад увидеть его. Он до сих пор отличный игрок, здорово, что встретились.

– После вашей встречи стали появляться разговоры, что Евгений может перейти в минское «Динамо», и вообще, вас в шутку называют неофициальным генменеджером команды. Звали Евгения в Минск?

– В то время он ещё был в статусе свободного агента и спрашивал меня про Минск. Я ему просто рассказал о команде, о том, как мне нравится играть здесь, как вообще всё здорово устроено. Интересовался бы кто-нибудь другой, я бы рассказал ему всё то же самое. Вам тоже могу сказать, что в «Динамо» Минск всё прекрасно, устроено всё на высшем уровне, город отличный, болельщики, на мой скромный взгляд, лучшие в лиге.

– Обращался ли кто-то из других игроков к вам с вопросами о команде или о лиге в принципе?

– Да, в последние годы я общался с некоторыми ребятами, которые у меня интересовались этими темами. Это самые обычные общие вопросы, причём необязательно от легионеров, которые едут в минское «Динамо», это и те ребята, которые просто собираются в КХЛ. Даже к моей супруге иногда обращаются жёны и девушки игроков, которые сюда собираются. Мы всегда рады помочь тем, кто к нам обращается за помощью, вдвойне приятно при этом помогать ещё и своей команде подписывать хороших игроков.

– Кто из последних обращался?

– Из последних я общался с Джейком Бишоффом, он обратился ко мне, а его супруга как раз к моей жене. Прошлым летом ко мне обращался Алекс Лимож, всё в итоге сложилось удачно, думаю, мы оба рады, что так получилось, — приводит слова Энаса сайт КХЛ.