Белов оценил решение СКА поместить Зайцева в список отказов

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов прокомментировал решение СКА поместить защитника Никиту Зайцева в список отказов.

«Подписание СКА четырёхлетнего контракта с Зайцевым после НХЛ изначально выглядело привлекательно. Но если в первом сезоне он отыграл практически весь чемпионат, то в минувшем году он сыграл всего 18 безголевых матчей.

В СКА ещё два года назад была бешеная конкуренция, а сейчас она ещё более обострилась. Плюс проблемы со здоровьем наложили отпечаток на выступление защитника и, как следствие, помещение в список отказов. Эта история учит одному: длинные контракты в КХЛ нужны, это правильная идея для построения команды и лиги, но пока они не эффективны и не отрабатываются. Надеюсь, пока», – приводит слова Белова «Сила спорта».

34-летний Зайцев в прошлом сезоне сыграл только 18 матчей из-за травмы, не набрав очков. Всего в КХЛ защитник провёл 448 игр с учётом плей-офф и заработал 131 (40+91) очко при показателе полезности «+34». Также Никита провёл восемь сезонов в НХЛ, где набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах.