«Это был настоящий шок». Евангелиста — об обмене из «Нэшвилла» в «Нью-Джерси»

Нападающий Люк Евангелиста прокомментировал свой обмен из «Нэшвилл Предаторз» в «Нью-Джерси Дэвилз». «Хищники» объявили об обмене в среду, 2 сентября. Взамен они получили выборы в первом и втором раундах драфта НХЛ — 2028.

«Честно говоря, был весьма удивлен. Я уже готовился выезжать в Нэшвилл в среду утром. Но потом агент предупредил меня – возможно, что-то намечается, и попросил оставаться на связи. Это был настоящий шок. Я думал, что останусь в «Нэшвилле». Совершенно не ожидал такого поворота событий.

Мы отлично поговорили с генеральным менеджером «Дэвилз» в тот вечер, когда состоялся обмен. Санни рассказал о своей философии, как работал во «Флориде», каких игроков ищет сейчас. Он упомянул, что клуб ищет недооцененных игроков – по тому же принципу, как они действовали во «Флориде». Сказал, что я идеально подхожу под этот типаж. Так что беседа получилась замечательной. И, конечно, очень приятно чувствовать, что ты нужен команде.

Контрактная ситуация меня не особо беспокоит. Считаю, что моя задача — просто сосредоточиться на игре. А когда настанет время решать вопросы с контрактом — уже не от меня зависит», — приводит слова Евангелисты Daily Faceoff.