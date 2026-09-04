Форвард «Динамо» Никонов объяснил, почему не подписал контракт с клубом НХЛ в 2024 году

Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов рассказал, почему не подписал контракт с «Аризоной Койотс» в 2024 году. Минувшим летом форвард вернулся в стан бело-голубых, который покинул в 2024-м, заключив соглашение с «Сочи».

«Там была двоякая ситуация. Была возможность уехать в Северную Америку и попробовать там свои силы, но не сложилось. Я должен был подписывать контракт с «Аризоной», но клуб переехал в Солт-Лейк-Сити, и мне не дали чёткого ответа.

Тогда я решил подписаться в России. Принял решение, что надо дальше пробовать себя в клубе рангом пониже «Динамо», но зато там будет больше игровой практики. Так оно и случилось, поэтому спасибо «Динамо», что отпустили меня, а сейчас я очень рад вернуться», — приводит слова Никонова ТАСС.

В апреле 2024 года Совет директоров НХЛ одобрил продажу «Аризоны» лиге за $ 1 млрд и создание клуба в Солт-Лейк-Сити за $ 1,2 млрд, который будет принадлежать бизнесмену и владельцу клуба НБА «Юты Джаз» Райану Смиту. На базе «Койотс» была основана «Юта Маммот», которая при этом не считается правопреемником «Аризоны».