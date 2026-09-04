Воробьёв — о Жаровском: привёл в восторг канадцев в Монреале и немного голову потерял

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв высказался о 19-летнем нападающем «Салавата Юлаева» Александре Жаровском.

«Большие ожидания от Александра Жаровского из «Салавата Юлаева». Скиллы невероятные, руки, голова – всё на высочайшем уровне. Но я вижу, что на предсезонке Виктор Козлов проводит с ним воспитательную работу. Из спецбригад убирал, где-то с Шипачёвым не ставил. Хочет, чтобы Жаровский вновь влюбился в работу, надел, как я говорю, рабочие сапоги.

Парень съездил в Монреаль, привёл в восторг канадцев своей техникой и немного голову потерял. Такое бывает у молодых после тренировочного лагеря в НХЛ. Не он первый такой. Важно, чтобы сделал правильные выводы», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.