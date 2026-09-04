Ротенберг: выбегал во двор на коньках для женского фигурного катания — других не было

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как увлекся хоккеем в детстве.

«Мы жили в Ленинградской области, в посёлке Токсово. Я влюбился в хоккей через игры сборной СССР, их показывали по телевизору. И зимой выбегал во двор на коньках, причём для женского фигурного катания, других тогда просто не было, мне подарили те, которые удалось найти.

У нас семья без хоккейных традиций. Мама занималась лыжами, отец — дзюдо. Я до хоккея с трёх лет тоже занимался только дзюдо. Отец давал мне задания, упражнения, я очень много занимался спортом, это очень важно — разностороннее физическое развитие. И очень важно давать детям возможность просто играть во дворе. Потому что, если бы в своё время у нас не было катка во дворе, я бы никогда не почувствовал этот лёд, эту любовь к хоккею.

Понятно, что я смотрел игры сборной СССР, смотрел старые фильмы про хоккей, мне очень интересно было. Хоккей — сложный вид спорта, нужно очень многое уметь, чтобы в него играть.

Наверное, потом мне повезло: так сложилось, что в 1991 году моя мама получила работу в Финляндии, и мы уехали. Отец всё так же тренировал, я продолжал заниматься дзюдо. И играл, катался во дворе с ребятами, которые показывали мне какие-то элементы. Не было тренера, но было огромное желание, мотивация и возможность заниматься спортом», – приводят слова Ротенберга «Ведомости».