Сегодня, 4 сентября, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 сентября 2026 года:

«Южный Урал» – «Горняк-УГМК» — 3:4 Б;

«Югра» – «Рязань-ВДВ» — 2:1 Б.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.