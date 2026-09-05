Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года

Сегодня, 5 сентября, стартует 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Новый сезон откроется шестью матчами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года (время — московское):

13:00. «Локомотив» – «Трактор»;

14:30. «Автомобилист» – «Динамо» М;

17:00. СКА – «Лада»;

17:00. «Спартак» – «Торпедо»;

17:00. «Северсталь» – «Салават Юлаев»;

17:00. «Ак Барс» – «Сибирь».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.