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Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года
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Сегодня, 5 сентября, стартует 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Новый сезон откроется шестью матчами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года (время — московское):

13:00. «Локомотив» – «Трактор»;
14:30. «Автомобилист» – «Динамо» М;
17:00. СКА – «Лада»;
17:00. «Спартак» – «Торпедо»;
17:00. «Северсталь» – «Салават Юлаев»;
17:00. «Ак Барс» – «Сибирь».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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