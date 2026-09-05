Расписание матчей ВХЛ на 5 сентября 2026 года

Сегодня, 5 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 сентября 2026 года (время московское):

9:00. ХК «Норильск» – «Металлург» Нк;

13:00. ХК «Тамбов» – ЦСК ВВС;

16:00. «Ижсталь» – СКА-ВМФ;

17:00. «Буран» – «Нефтяник»;

17:00. «Олимпия» – «Динамо» СПб;

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.