Вячеслав Войнов назначен капитаном «Амура» на сезон-2026/2027

Пресс-служба «Амура» представила капитана и его ассистентов на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Капитаном назначен защитник Вячеслав Войнов. Ему будут помогать Олег Ли, Алексей Василевский, Александр Дергачёв и Виталий Абрамов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч — за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.