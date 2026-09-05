«Трактор» в Ярославле посетил Мемориал погибшим хоккеистам «Локомотива» и почтил память трагически погибшей в 2011 году команды, сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Каждый год игроки, тренерский штаб и персонал «Трактора» по приезде в Ярославль возлагают цветы к Мемориалу на Леонтьевском кладбище», — сказано в сообщении команды.

Фото: «Трактор»

Фото: «Трактор»

Фото: «Трактор»

Фото: «Трактор»

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.