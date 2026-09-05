В Москве прошло совещание арбитров КХЛ перед стартом сезона-2026/2027

4 сентября в Москве состоялось установочное совещание судей КХЛ перед стартом нового сезона – они обсудили итоги предсезонных матчей и турниров и поговорили о методических установках на чемпионат. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Традиционно в рамках подготовки к сезону арбитры прошли тренировочный сбор, который включал в себя большой объём тренировочной работы, теорию и исследования психологических и психофизиологических параметров судей. Это помогает оценить профессиональные качества арбитров и получить дополнительную информацию для формирования судейских бригад на матчи, чтобы судьи могли выполнять свою работу ещё более эффективно», — сказано в сообщении КХЛ.

«На совещании мы прошлись по тем моментам, которые были в предсезонных матчах, внесли точечные корректировки. Рассказали, как действовать в случае форс-мажорных ситуаций, напомнили о сложностях с логистикой, которые могут возникать по ходу чемпионата. Напомнили об изменениях в правилах, о взаимодействии с Центром видеоанализа. Приятно, что арбитры подходят к сезону в хорошей форме, профессионально работают даже в летний период.

Прорабатываем вопрос мониторинга физической подготовки судей по ходу сезона посредством электронных носителей. Пожелали им удачи, хороших матчей – чтобы не было моментов, которые могут вызывать критику или недовольство», — заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.