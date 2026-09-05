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Форвард «Сибири» Егор Коршков: ощутил магию Кузнецова, игрок с большой буквы

Форвард «Сибири» Егор Коршков: ощутил магию Кузнецова, игрок с большой буквы
Комментарии

Нападающий «Сибири» Егор Коршков поделился ожиданиями от игры в одной команде с Евгением Кузнецовым.

— У вас с Кузнецовым и Никулиным что ни матч, то гол. Поймали «химию»?
— Мы сыграли всего три матча, говорить рано. Есть взаимопонимание. Окончательно понятно будет в сентябре, в течение ближайшего месяца. Но пока предпосылки хорошие.

— Уже ощутили магию Кузнецова?
— Конечно! Игрок с большой буквы. Как он играет в нестандартных ситуациях… В какой бы форме он ни был, умение отдать передачу у него выше, чем у половины лиги.

— Есть ли проблема понять Кузнецова?
— Пока нет (смеётся). Когда начнёт ругаться на нас и плеваться, что его не понимаем — тогда будет проблема. Сейчас мы его понимаем. Главное, чтобы ещё и дополняли, — цитирует Коршкова Sport24.

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