15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ рекомендовали клубам больше пользоваться наземным транспортом

В КХЛ рекомендовали клубам больше пользоваться наземным транспортом
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что КХЛ рекомендовала клубам больше пользоваться наземным транспортом во время перемещений между городами.

«Попросили клубы обратить внимание на перелёты, больше пользоваться наземным транспортом. Есть хороший пример, когда «Ак Барс» и «Локомотив» в финале пользовались чартерными поездами. Они добирались до игр вовремя, отдохнувшими, показывали хороший хоккей.

Также мы проработали с автобусными компаниями их присутствие в городах КХЛ на случай, если клубам понадобятся оперативно автобусы для перемещения», — приводит слова Морозова ТАСС.

Материалы по теме
«Рекламные деньги» и изменения в правилах. Яркий разговор с президентом КХЛ
«Рекламные деньги» и изменения в правилах. Яркий разговор с президентом КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android