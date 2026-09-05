В КХЛ рекомендовали клубам больше пользоваться наземным транспортом

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что КХЛ рекомендовала клубам больше пользоваться наземным транспортом во время перемещений между городами.

«Попросили клубы обратить внимание на перелёты, больше пользоваться наземным транспортом. Есть хороший пример, когда «Ак Барс» и «Локомотив» в финале пользовались чартерными поездами. Они добирались до игр вовремя, отдохнувшими, показывали хороший хоккей.

Также мы проработали с автобусными компаниями их присутствие в городах КХЛ на случай, если клубам понадобятся оперативно автобусы для перемещения», — приводит слова Морозова ТАСС.