Сегодня, 5 сентября, стартует 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Новый сезон откроется шестью матчами.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто является главным фаворитом нового сезона КХЛ?»

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Ранее «Чемпионат» подвёл итоги селекционной работы клубов в заключительной таблице трансферов уходящего в прошлое межсезонья.