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Кто является главным фаворитом нового сезона КХЛ?

Кто является главным фаворитом нового сезона КХЛ?
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Сегодня, 5 сентября, стартует 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Новый сезон откроется шестью матчами.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто является главным фаворитом нового сезона КХЛ?»

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Ранее «Чемпионат» подвёл итоги селекционной работы клубов в заключительной таблице трансферов уходящего в прошлое межсезонья.

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