«Нас просто держат за дураков». Кожевников — о приглашении Скотта Гордона в «Трактор»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о решении челябинского «Трактора» пригласить на пост главного тренера Скотта Гордона.

— Я уж не знаю, кто в «Тракторе» кому советует, но клуб умудрился наступить на те же грабли и привёз очередного сомнительного тренера-иностранца – Гордона. И при этом заявил новый курс — со ставкой на молодёжь. Парадокс!

Тут, как говорится, или крестик снимите, или штаны наденьте. Если вы одумались и хотите развивать молодых, то зачем опять везёте канадца, который о хоккее Челябинска ничего не знает и даже не соизволил посетить лагерь развития молодёжи «Трактора»?

Получается, в истории с Гордоном – как, кстати, и с Гру – нас просто держат за дураков. Чем больше читал пресс-конференцию руководства, тем лучше это понимал! Люди сами себя загнали в ловушку, а теперь просто тянут время – чтобы прикрыть ошибки, которые уже не спрячешь даже за самыми красивыми словами якобы о новом курсе. Но напрасно они так делают. Болельщики всё видят и понимают. Судя по всему, впереди у «Трактора» скандальный сезон.

— Главные виновники такой ситуации – Гру и, видимо, Гордон?

— Какие вопросы могут быть к шабашникам? Все вопросы – к тем, кто их приглашает и ими прикрывает свой непрофессионализм, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.