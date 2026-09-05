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«Спартак» представил новую раскраску шлема голкипера Ивана Федотова

«Спартак» представил новую раскраску шлема голкипера Ивана Федотова
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Пресс-служба «Спартака» представила новую раскраску шлема вратаря Ивана Федотова.

«В новом сезоне он будет играть в шлеме, вдохновлённом фильмом «Гладиатор»! На нём изображены спартаковский ромб, логотип 80-летия клуба, лавровые венки, элементы архитектуры вечного города, включая Колизей, а также главные протагонист и антагонист фильма», — сказано в сообщении «Спартака».

Фото: «Спартак»

Фото: «Спартак»

Фото: «Спартак»

Фото: «Спартак»

В 2022 году Федотов признавался лучшим вратарём сезона КХЛ, стал обладателем Кубка Гагарина и серебряным призёром Олимпийских игр в национальной команде России под руководством Алексея Жамнова. Всего на счету 29-летнего вратаря 164 матча в КХЛ при 79 победах, 12 играх «на ноль» и 92,3% спасений.

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