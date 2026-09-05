«Отношения лиг весьма туманны». Журналист из США — о возможном запрете НХЛ в адрес КХЛ

Североамериканский журналист PHLY Sports Чарли О'Коннор, специализирующийся на освещении жизни вокруг «Филадельфии Флайерз», прокомментировал ситуацию с возможным запретом клубам НХЛ со стороны лиги на переговоры с командами КХЛ.

«Я не вникал в этот вопрос, поскольку «Филадельфия» никогда не пыталась отдать игрока в аренду в клуб КХЛ. Как только «Флайерз» подписывают с российским игроком контракт новичка, он переезжает в Северную Америку.

Ситуация с взаимоотношениями КХЛ и НХЛ с точки зрения регламента весьма туманна — и таковой она остаётся с момента начала событий на Украине. Я попросту не знаю, каковы технические правила и существуют ли они вообще, когда речь заходит о «прямых» переговорах между клубами НХЛ и КХЛ», — сказал О'Коннор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков сообщил, что НХЛ запретила своим клубам вести переговоры с командами Континентальной хоккейной лиги. При этом главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что петербургский клуб не имеет проблем с коммуникацией с Национальной хоккейной лигой.