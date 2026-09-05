Сергей Телегин ответил про разницу между российскими и иностранными тренерами

Защитник «Трактора» Сергей Телегин поделился впечатлениями от работы с главным тренером челябинского клуба Скоттом Гордоном.

— С учётом Рафаэля Рише в «Тракторе» вы уже успели поработать под началом шести главных тренеров. В чём видите главное отличие Скотта Гордона от предыдущих наставников?

— Разница между российскими и иностранными тренерами есть. Здесь речь о подходе к тренировочному процессу и коммуникациях внутри коллектива. Но в любом случае у каждого наставника есть свои отличительные черты, свой план на подготовку и обучение команды.

— Большая разница в подходе к работе между Бенуа Гру и Скоттом Гордоном?

— Да, разница у них есть, но я сейчас не хотел бы раскрывать все карты. Если вкратце и без подробностей говорить, то некоторые принципы работы с этого сезона сильно отличаются от того, что ранее было у нас, — цитирует Телегина «Советский спорт».