Защитник Зив Буйум подписал контракт с «Ванкувером» на общую сумму $ 75 млн

20-летний защитник Зив Буйум подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс» на восемь лет. Кэпхит соглашения составит $ 9,38 млн. Договор начнёт действовать в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что предстоящий сезон станет для американца заключительным по контракту новичка с окладом $ 966,5 тыс.

За «Кэнакс» Буйум в регулярном чемпионате НХЛ сыграл 45 матчей, набрав 12 (3+9) очков при показателе полезности «-21». Буйум был выбран «Миннесотой» под общим 12-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2024.

Зив перешёл в «Ванкувер» по ходу прошлого сезона из «Миннесоты Уайлд», став частью сделки по обмену Куинна Хьюза в стан «дикарей».