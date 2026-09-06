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«Время перемен для меня и семьи». Легионер «Динамо» Профака — об обмене из «Нефтехимика»

«Время перемен для меня и семьи». Легионер «Динамо» Профака — об обмене из «Нефтехимика»
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Защитник московского «Динамо» Лука Профака высказался о своём переходе из «Нефтехимика» в столичный клуб.

— Вы присоединились к «Динамо» уже после предсезонных сборов. Почему приняли такое решение?
— Думаю, пришло время перемен для меня и моей семьи. Через своего агента узнал, что «Динамо» мной интересуется. Тогда и сказал, что хочу туда перейти, это удалось.

— Были ли ещё какие-то варианты продолжения карьеры?
— Не уверен, что были, но про это особо и не узнавал, так как знал, что нравлюсь «Динамо», решил для себя, что хочу именно сюда, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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