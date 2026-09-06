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«Поначалу был настроен скептически». Канадский игрок «Динамо» — о своём переезде в Россию

«Поначалу был настроен скептически». Канадский игрок «Динамо» — о своём переезде в Россию
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Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал о своём решении приехать в Россию.

— Ваш случай нетипичный, вы оказались в КХЛ в довольно молодом возрасте, играете здесь уже пару лет. Почему приняли такое решение?
— Понял, что не смогу прогрессировать в лигах Северной Америки, в которых играл. Тогда приехал сюда, сейчас будет мой третий год в России. Поначалу сомневался, был настроен скептически, но мне очень понравилось здесь играть, люблю КХЛ. Здесь высокий уровень мастерства.

— Оставляете для себя возможность, быть может, через пару лет попробовать себя в НХЛ?
— Всё может быть, но не могу предсказать будущее. Посмотрим, что будет дальше. Не люблю заглядывать слишком далеко вперёд. Мне нравится жить настоящим, предпочитаю смотреть только с перспективой на год, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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Новости. Хоккей
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