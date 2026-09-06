«Поначалу был настроен скептически». Канадский игрок «Динамо» — о своём переезде в Россию

Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал о своём решении приехать в Россию.

— Ваш случай нетипичный, вы оказались в КХЛ в довольно молодом возрасте, играете здесь уже пару лет. Почему приняли такое решение?

— Понял, что не смогу прогрессировать в лигах Северной Америки, в которых играл. Тогда приехал сюда, сейчас будет мой третий год в России. Поначалу сомневался, был настроен скептически, но мне очень понравилось здесь играть, люблю КХЛ. Здесь высокий уровень мастерства.

— Оставляете для себя возможность, быть может, через пару лет попробовать себя в НХЛ?

— Всё может быть, но не могу предсказать будущее. Посмотрим, что будет дальше. Не люблю заглядывать слишком далеко вперёд. Мне нравится жить настоящим, предпочитаю смотреть только с перспективой на год, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.