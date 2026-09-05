Илья Ковальчук назвал переезд «Шанхайских Драконов» в Китай одной из задач КХЛ

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук заявил, что переезд команды в Китай является одной из задач, которая стоит перед руководством организации.

«Это одна из задач, в решении которой принимает активное участие руководство КХЛ. Лига заинтересована в том, чтобы «Драконы» переехали в Шанхай. Нынешний сезон мы проведём в Санкт-Петербурге, хотя запланировано проведение нескольких матчей в Китае. Над этим тоже работаем, но на сегодняшний день полностью сфокусированы на старте в регулярном чемпионате на «СКА Арене».

В Санкт-Петербурге огромное количество студентов из КНР, работают много специалистов из Поднебесной. Будем делать всё возможное, чтобы для них каждый поход на матч «Шанхайских Драконов» стал праздником», — цитирует Ковальчука «РИА Новости Спорт».