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Илья Ковальчук назвал переезд «Шанхайских Драконов» в Китай одной из задач КХЛ

Илья Ковальчук назвал переезд «Шанхайских Драконов» в Китай одной из задач КХЛ
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Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук заявил, что переезд команды в Китай является одной из задач, которая стоит перед руководством организации.

«Это одна из задач, в решении которой принимает активное участие руководство КХЛ. Лига заинтересована в том, чтобы «Драконы» переехали в Шанхай. Нынешний сезон мы проведём в Санкт-Петербурге, хотя запланировано проведение нескольких матчей в Китае. Над этим тоже работаем, но на сегодняшний день полностью сфокусированы на старте в регулярном чемпионате на «СКА Арене».

В Санкт-Петербурге огромное количество студентов из КНР, работают много специалистов из Поднебесной. Будем делать всё возможное, чтобы для них каждый поход на матч «Шанхайских Драконов» стал праздником», — цитирует Ковальчука «РИА Новости Спорт».

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