Максим Рыбин указал на проблему «Авангарда» перед стартом сезона КХЛ

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин выделил главную проблему «Авангарда» перед началом нового регулярного чемпионата КХЛ.

«На бумаге «Авангард» неплох. Конечно, нет никакого смысла делать выводы по предсезонным турнирам, потому что там команды показывают летний хоккей. Но в то же время я увидел, что у омичей много проблем в обороне. Много простых голов было пропущено. В защите у команды Ги Буше творится лёгкий бардак», — приводит слова Рыбина «Сила спорта».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.