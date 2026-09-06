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Новичок «Динамо» отреагировал на домысел, что он плюнул в соперника после победы в драке

Новичок «Динамо» отреагировал на домысел, что он плюнул в соперника после победы в драке
Комментарии

Защитник «Динамо» Лука Профака отреагировал на домысел, что он плюнул в соперника после победы в драке на Кубке мэра Москвы в игре с минским «Динамо».

— Вы уже успели провести за «Динамо» пару игр на предсезонном турнире. В финале Кубка мэра Москвы всё закончилось массовой дракой, вы были там активным участником…
— Это была очень напряжённая игра. Знаю, что московское и минское «Динамо» в прошлом году играли в плей-офф. Думаю, поэтому соперничество тут было накалено до предела.

— После драки с Богданом Белкиным вы что-то ему агрессивно высказали. Кому-то из болельщиков соперника даже показалось, что вы плюнули в его сторону.
— Да, я сказал в его сторону одно слово, но нет, плевков не было, иначе это было бы позором для хоккея, моих товарищей по команде и моей семьи. Никогда бы не сделал ничего подобного. Просто накричал на него, в тот момент на площадке было очень жарко, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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