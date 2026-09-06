Канадский новичок «Динамо» Профака: Тамбиев любит силовую игру, это мой любимый стиль

Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал о работе с главным тренером московского клуба Леонидом Тамбиевым.

— Леонид Тамбиев известен как требовательный тренер. Были готовы к высоким нагрузкам?

— Да, знал, что он любит силовую игру, нужно делать всё быстро. Тамбиев ценит усердную работу. И это в некотором роде мой стиль тоже, мне нравится играть жёстко.

— Может, с кем-то советовались из североамериканских игроков или с главным тренером перед переходом в «Динамо»?

— Да нет. Не разговаривал с тренером раньше, но знал, что тут собирается сильная команда, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.