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Канадский новичок «Динамо» Профака: Тамбиев любит силовую игру, это мой любимый стиль

Канадский новичок «Динамо» Профака: Тамбиев любит силовую игру, это мой любимый стиль
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Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал о работе с главным тренером московского клуба Леонидом Тамбиевым.

— Леонид Тамбиев известен как требовательный тренер. Были готовы к высоким нагрузкам?
— Да, знал, что он любит силовую игру, нужно делать всё быстро. Тамбиев ценит усердную работу. И это в некотором роде мой стиль тоже, мне нравится играть жёстко.

— Может, с кем-то советовались из североамериканских игроков или с главным тренером перед переходом в «Динамо»?
— Да нет. Не разговаривал с тренером раньше, но знал, что тут собирается сильная команда, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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