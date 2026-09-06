Экс-защитник «Нефтехимика» впервые высказался о причинах резонансного ухода из клуба

Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал о причинах ухода из нижнекамского «Нефтехимика» в прошлое межсезонье.

— В вашем предыдущем клубе сильно расстроились, что вы ушли. Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин сказал, что очень удивился этому переходу, инициатором которого вы сами и стали. Удалось ли всё обсудить с ним?

— Не общался с ним, но это решение было принято ради меня и моей семьи. Игорь Гришин — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Он очень добрый человек, благодарен ему за всё, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.