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Экс-защитник «Нефтехимика» впервые высказался о причинах резонансного ухода из клуба

Экс-защитник «Нефтехимика» впервые высказался о причинах резонансного ухода из клуба
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Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал о причинах ухода из нижнекамского «Нефтехимика» в прошлое межсезонье.

— В вашем предыдущем клубе сильно расстроились, что вы ушли. Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин сказал, что очень удивился этому переходу, инициатором которого вы сами и стали. Удалось ли всё обсудить с ним?
— Не общался с ним, но это решение было принято ради меня и моей семьи. Игорь Гришин — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Он очень добрый человек, благодарен ему за всё, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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