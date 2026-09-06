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Канадский новичок «Динамо»: у нас есть всё необходимое для победы в Кубке Гагарина

Канадский новичок «Динамо»: у нас есть всё необходимое для победы в Кубке Гагарина
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Защитник «Динамо» Лука Профака поделился ожиданиями от игры московского клуба в новом сезоне КХЛ.

— В «Нефтехимике» вы часто играли в бригаде большинства. В столичной команде же в этом году отличный выбор защитников. Хорошо в большинстве играют Пыленков и Ожиганов. Насколько комфортно вам не быть на самых первых ролях?
— Каждый из ребят делает свою работу, в которой хорош. Думаю, те, кто сейчас наигрывают большинство, выглядят очень и очень хорошо. Нельзя говорить, что у нас какое-то соревнование. Мы все часть команды, каждый делает определённые вещи, это часть нашей работы.

— В «Динамо» существенно обновилась команда по сравнению с прошлым годом. Но уже на предсезонке игра выглядит убедительно. Как думаете, есть ли шансы серьёзно бороться за Кубок уже в этом сезоне?
— На 100% уверен, что нам это по силам. Судя по тому, как наша команда работает на тренировках каждый день, у нас есть всё необходимое для побед. Жду начала чемпионата с нетерпением. В первые пару дней в команде немного нервничал, но сейчас уже адаптировался, чувствую себя как дома, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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Новости. Хоккей
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