Канадский новичок «Динамо»: у нас есть всё необходимое для победы в Кубке Гагарина

Защитник «Динамо» Лука Профака поделился ожиданиями от игры московского клуба в новом сезоне КХЛ.

— В «Нефтехимике» вы часто играли в бригаде большинства. В столичной команде же в этом году отличный выбор защитников. Хорошо в большинстве играют Пыленков и Ожиганов. Насколько комфортно вам не быть на самых первых ролях?

— Каждый из ребят делает свою работу, в которой хорош. Думаю, те, кто сейчас наигрывают большинство, выглядят очень и очень хорошо. Нельзя говорить, что у нас какое-то соревнование. Мы все часть команды, каждый делает определённые вещи, это часть нашей работы.

— В «Динамо» существенно обновилась команда по сравнению с прошлым годом. Но уже на предсезонке игра выглядит убедительно. Как думаете, есть ли шансы серьёзно бороться за Кубок уже в этом сезоне?

— На 100% уверен, что нам это по силам. Судя по тому, как наша команда работает на тренировках каждый день, у нас есть всё необходимое для побед. Жду начала чемпионата с нетерпением. В первые пару дней в команде немного нервничал, но сейчас уже адаптировался, чувствую себя как дома, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.