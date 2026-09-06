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Канадский легионер «Динамо»: в России все готовы помочь тебе, меня это потрясло

Канадский легионер «Динамо»: в России все готовы помочь тебе, меня это потрясло
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Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

— Год назад вы говорили, что знаете на русском порядка 50 слов. Как сейчас обстоят дела с изучением языка?
— Наверное, знаю примерно столько же слов, может быть, чуть больше. Приятно, что многие ребята в команде говорят на английском.

— Также вы отмечали, что многому удивлялись в России. В чём это выражалось?
— С тех пор как я здесь, понял, что россияне самые приятные люди, которых я когда-либо встречал, все готовы помочь тебе, меня это потрясло, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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