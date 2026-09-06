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Профака: сделал татуировку с годом рождения мамы, чтобы она на меня не злилась

Профака: сделал татуировку с годом рождения мамы, чтобы она на меня не злилась
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Защитник «Динамо» Лука Профака рассказал про свои татуировки на руке.

— Многие хоккеисты верят в приметы. У вас несколько татуировок на руке. Они что-то значат?
— Ни в одной из них нет смысла, кроме года внизу. Сделал татуировку с годом рождения моей мамы раньше всех остальных, чтобы она не злилась на меня. Просто подумал, что они выглядят круто. Мне всегда нравились татуировки, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

24-летний Профака дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за «Нефтехимик» в 2024 году. Всего в КХЛ канадский защитник провёл 105 матчей, в которых набрал 31 (19+12) очко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Лукой Профакой можно прочитать на «Чемпионате»:
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
Эксклюзив
«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»
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