Канадский новичок «Динамо»: пару дней назад спустился в метро Москвы, это было невероятно

Защитник «Динамо» Лука Профака поделился впечатлениями от жизни в Москве и оценил стоимость такси в России.

— Сейчас в Москве живёте с семьёй?

— Моя девушка только что уехала, она была со мной, но сейчас возвращается на учёбу в университете. Так что пока я здесь один.

— Ваш одноклубник Ник Меркли сказал, что в России дешёвое такси. Согласны?

— Да, по сравнению с Северной Америкой тут очень дёшево.

— Правда по Москве удобно передвигаться и на общественном транспорте. Не спускались в столичную подземку?

— Да, пару дней назад впервые проехался в метро с тех пор, как приехал в Россию. И это было невероятно, очень чисто, скоростные поезда, – сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.