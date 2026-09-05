15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: не назвал бы ЦСКА одним из главных фаворитов нового сезона

Рыбин: не назвал бы ЦСКА одним из главных фаворитов нового сезона
Комментарии

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин поделился ожиданиями от выступлений ЦСКА в сезоне-2026/2027 КХЛ.

«Я бы не назвал ЦСКА одним из главных фаворитов нового сезона. На мой взгляд, это несколько поспешный вывод. Но то, что у них собирается на бумаге сильная команда — это действительно так. Если Есмантович доволен своей командой, это значит, что он рассчитывает на определённый успех. Главное, чтобы ему нравилось, а там посмотрим, как это будет выглядеть. ЦСКА может начать мощно и без раскачки, которая была в прошлом году», — приводит слова Рыбина «Сила спорта».

Первый матч нового сезона ЦСКА проведёт 7 сентября со «Спартаком».

Материалы по теме
Официально
ЦСКА обменял нападающего Ивана Янченко в «Адмирал» на денежную компенсацию