Рыбин: не назвал бы ЦСКА одним из главных фаворитов нового сезона

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин поделился ожиданиями от выступлений ЦСКА в сезоне-2026/2027 КХЛ.

«Я бы не назвал ЦСКА одним из главных фаворитов нового сезона. На мой взгляд, это несколько поспешный вывод. Но то, что у них собирается на бумаге сильная команда — это действительно так. Если Есмантович доволен своей командой, это значит, что он рассчитывает на определённый успех. Главное, чтобы ему нравилось, а там посмотрим, как это будет выглядеть. ЦСКА может начать мощно и без раскачки, которая была в прошлом году», — приводит слова Рыбина «Сила спорта».

Первый матч нового сезона ЦСКА проведёт 7 сентября со «Спартаком».