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«Пока доезжает до своего офиса, вряд ли его попросят уйти». Людучин — об Овечкине

«Пока доезжает до своего офиса, вряд ли его попросят уйти». Людучин — об Овечкине
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин высказался о будущем российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Ждём второго падения рекорда Гретцки?
— Всё по силам. Он обязательно побьёт этот рекорд. Саня Овечкин — это просто прайм‑тайм, как и вся его карьера. Сегодня Саша везде — в телевизоре, на уличных рекламных щитах, на радио. Даже вышел на сцену в «Лужниках» на концерте Басты и Гуфа и крикнул, что любит свою жену. Он скромный человек, но эта громадная машина везде несёт позитив, для хоккея всего мира он сделал больше всех. Считаю, что Овечкин — спортсмен номер один в России на протяжении многих лет.

Мне кажется, новый сезон не последний для него. Пока доезжает до своего офиса, пока не ломаются клюшки, вряд ли кто‑то попросит его уйти. Но уйдёт Саша красиво, возможно, вернётся на годик в «Динамо», а потом станет большим начальником в хоккее, — цитирует Людучина «Матч ТВ».

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