Форвард «Сибири» Коршков высказался о том, что мог играть за сборную Казахстана

Нападающий «Сибири» Егор Коршков заявил, что не жалеет о своём решении не играть за сборную Казахстана.

– За вами, наверное, с ранних лет охотились российские клубы.

– Насчёт охоты не знаю. Всё-таки в Казахстане главный клуб — «Барыс». Но в одно межсезонье там сменилось руководство, контракт не предложили. Так я вернулся в Россию.

– Вы были близки к тому, чтобы играть за сборную Казахстана?

– Меня звали, на чемпионатах мира можно было играть с 16 лет, а мне было только 15. А потом как раз вернулся в Россию.

– Сейчас, когда Россия забанена на международных турнирах, мог бы играть за Казахстан на чемпионатах мира…

– Как ни крути, эти мысли прокручиваешь. Но я не жалею, что вернулся в Россию и обратно получил спортивное гражданство. Я и здесь получил большой международный опыт, – приводит слова Коршкова Sport24.