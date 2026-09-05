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«Для меня всё было довольно просто». Буйум — о новом контракте с «Ванкувером»

«Для меня всё было довольно просто». Буйум — о новом контракте с «Ванкувером»
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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Зив Буйум прокомментировал новый контракт с клубом. 20-летний игрок подписал соглашение на восемь лет с кэпхитом $ 9,38 млн. Договор вступит в силу с сезона-2027/2028.

«Для меня всё было довольно просто. Когда мне сделали предложение, принять решение было несложно. Лично я хотел подписать контракт именно на восемь лет, а не меньше. Люблю этот город. Люблю местных болельщиков. Мне нравится вектор развития клуба, хочу играть здесь.

И, конечно, главная цель – Кубок Стэнли. Надеюсь, однажды мы его завоюем. И все эти годы будем дарить болельщикам и всем жителям Ванкувера поводы для радости и гордости», – приводит слова Буйума официальный сайт НХЛ.

Предстоящий сезон станет для американца заключительным по контракту новичка с окладом $ 966,5 тыс. Буйум стал игроком «Кэнакс» в декабре прошлого года в результате сделки, в рамках которой защитник Куинн Хьюз перешёл из канадского клуба в «Миннесоту Уайлд».

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