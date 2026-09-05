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Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о поражении от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал крупное поражение от «Локомотива» (1:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Котков (Кирьянов, Кузин) – 08:39 (5x5)     2:0 Фьоре (Елесин, Береглазов) – 19:43 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Катчук) – 32:49 (5x5)     3:1 Шалунов (Берёзкин, Фьоре) – 37:39 (5x5)     4:1 Берёзкин (Сергеев, Рафиков) – 40:30 (5x3)     5:1 Сурин (Рафиков, Иванов) – 47:56 (5x4)    

— В трёх периодах увидели три разных матча. В первом отрезке «Локомотив» доминировал, а мы выглядели несколько зажатыми. Во втором периоде мне нравилось, как мы играли, пока соперник не забросил третью шайбу. Затем случились два подряд удаления за выброс шайбы. На протяжении двух минут мы играли в формате «три на пять» — и практически справились.

Если не ошибаюсь, за пять секунд до выхода игрока соперник сумел забить. Затем — ещё один гол в меньшинстве, и вот уже на табло счёт 5:1. Довольно сложно отыграться с такой разницы в счёте. Не могу не отметить, что «Локомотив» сыграл очень умно и хорошо закрыл матч.

— Хотелось бы спросить